Manchester United 2021'i galibiyetle kapattı

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United, sahasında Burnley'i konuk etti.



Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 3-1 kazanarak galibiyete uzandı.



Maçın 8. dakikasında McTominay, Cristiano Ronaldo'nun asistinde topu ağlara göndererek gol perdesini açtı. 27. dakikada Jadon Sancho'nun şutunu Mee kendi kalesine gönderdi ve fark ikiye çıktı. 35. dakikada bu kez Cristiano Ronaldo topu ağlara gönderdi ve United üç farklı öne geçti. Aaron Lennon 38'de attığı golle Burnley'e umut verdi ve ilk yarı 3-1 sona erdi.



İkinci yarıda Manchester United oyun hakimiyetini elinde bulundurarak kalesini gole kapattı ve üç puanı almasını bildi.



Bu sonuçla Manchester United 31 puana yükseldi ve 2 maç eksiğiyle 6. sıraya yükseldi. Burnley ise 11 puanda kaldı ve düşme hattından bu hafta da kurtulamadı.





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