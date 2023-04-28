Manchester United 2-0'ı koruyamadı

Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United, deplasmanda Tottenham'la 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester United 2-0'ı koruyamadı
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28 Nisan 2023 00:14
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamladı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Sancho ve 44. dakikada Rashford'un golleriyle Manchester United ilk yarıyı önde tamamlarken ikinci yarıda ev sahibi Tottenham'ın golleri geldi. Tottenham 56'da Porro ile önce farkı bire indirdi, 79'da Son ile ise eşitliği yakalarak bir puanı kurtarmış oldu.

Bu sonuçla Manchester United 60 puana yükseldi ve Newcastle United'ın da kazanmasıyla 2 puan farkla 4. sıraya gerilemiş oldu. Tottenham ise 2 maçlık mağlubiyetinin ardından 54 puana yükseldi.

Bir sonraki hafta ise Manchester United Aston Villa'yı ağırlarken Tottenham ise Liverpool deplasmanına çıkacak.

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