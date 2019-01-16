Manchester United, 14'lük Norveçli gencin peşinde

Manchester United, gelecek adına önemli bir transferi bitirmek için harekete geçti. Solsjkaer'in çalıştırdığı Manchester United, Tromso altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Norveçli genç oyuncu Isak Hansen-Aaroen ile ilgileniyor.
Manchester United, Tromso Futbol Direktörü Svein-Morten Johansen ve genel sekreter Kristian Hoydal'ı Isak Hansen-Aaroen'in transferini görüşmek için Manchester'a davet etti.
İngiliz devi, genç oyuncu ile ön sözleşme imzalamak ve 16. yaşına girmesinin ardından da altyapı kadrosuna almak istiyor.
Hansen-Aaroen, 2017'de Danimarka'da düzenlenen Audi Cup'ta Manchester United scout ekibinin dikkatini çekmişti.
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Manchester United, Tromso Futbol Direktörü Svein-Morten Johansen ve genel sekreter Kristian Hoydal'ı Isak Hansen-Aaroen'in transferini görüşmek için Manchester'a davet etti.
İngiliz devi, genç oyuncu ile ön sözleşme imzalamak ve 16. yaşına girmesinin ardından da altyapı kadrosuna almak istiyor.
Hansen-Aaroen, 2017'de Danimarka'da düzenlenen Audi Cup'ta Manchester United scout ekibinin dikkatini çekmişti.
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