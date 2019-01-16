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Manchester United, 14'lük Norveçli gencin peşinde

Manchester United, 2017'de Danimarka'da düzenlenen özel bir turnuvada scout ekibinin dikkatini çeken 14 yaşındaki Norveçli Isak Hansen-Aaroen'i transfer etmek istiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manchester United, 14'lük Norveçli gencin peşinde
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16 Ocak 2019 03:48
Manchester United, gelecek adına önemli bir transferi bitirmek için harekete geçti. Solsjkaer'in çalıştırdığı Manchester United, Tromso altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Norveçli genç oyuncu Isak Hansen-Aaroen ile ilgileniyor.

Manchester United, Tromso Futbol Direktörü Svein-Morten Johansen ve genel sekreter Kristian Hoydal'ı Isak Hansen-Aaroen'in transferini görüşmek için Manchester'a davet etti.

İngiliz devi, genç oyuncu ile ön sözleşme imzalamak ve 16. yaşına girmesinin ardından da altyapı kadrosuna almak istiyor.

Hansen-Aaroen, 2017'de Danimarka'da düzenlenen Audi Cup'ta Manchester United scout ekibinin dikkatini çekmişti.

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