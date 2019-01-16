Manchester United, 14'lük Norveçli gencin peşinde

, gelecek adına önemli bir transferi bitirmek için harekete geçti. Solsjkaer'in çalıştırdığı Manchester United,altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Norveçli genç oyuncuile ilgileniyor.Manchester United, Tromso Futbol Direktörüve genel sekreter'ı Isak Hansen-Aaroen'in transferini görüşmek için Manchester'a davet etti.İngiliz devi, genç oyuncu ile ön sözleşme imzalamak ve 16. yaşına girmesinin ardından da altyapı kadrosuna almak istiyor.Hansen-Aaroen, 2017'de Danimarka'da düzenlenen Audi Cup'ta Manchester United scout ekibinin dikkatini çekmişti.