Manchester United 14 maç sonra sonuncuya yenildi

Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United, sahasında Sheffield United'a 2-1 yenildi ve United, 14 maç sonra ligde mağlubiyet yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manchester United 14 maç sonra sonuncuya yenildi
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28 Ocak 2021 03:14
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United, sahasında Sheffield United'a 2-1 yenildi.

Ligin son sırasında yer alan Sheffield United, Old Trafford Stadı'nda konuk olduğu Manchester United'a karşı 23. dakikada Kean Bryan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 

Manchester United, Harry Maquire'nin 64. dakikadaki golüyle eşitliği sağlarken, Sheffield United, 74. dakikada Oliver Burke'yle tekrar öne geçti, maç 2-1 tamamlandı.

Premier Lig'de 13 maçın ardından yenilen Manchester United, 40 puanla ligde 2'nci sırada yer aldı.  

Bu sezon 2'nci galibiyetini alan Sheffield United, puanını 8'e yükseltirken, Premier Lig'in son sırasında kaldı.



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