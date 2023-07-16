Manchester Unidet, Onana transferini bitiriyor!

Avrupa, Dünya Transfer Haberleri: Manchester United, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Inter file bekçisi Andre Onana ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester Unidet, Onana transferini bitiriyor!
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16 Temmuz 2023 15:25
Son güncelleme 16 Temmuz 2023 15:27
Premier Lig ekibi Manchester United, David De Gea'nın boşluğunu Andre Onana ile doldurmaya hazırlıyor.

The Athletic'in haberine göre; Manchester United, Inter'in 27 yaşındaki file bekçisi Andre Onana ile anlaşmaya vardı. İngiliz devinin Onana transferi için İtalyan devi Inter'e 55 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. 

Andre Onana'nın Manchester Unidet ile 5 yıllık sözleşme imzalaması beklendiği ifade edildi. 

27 MAÇA ÇIKTI 

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 27 karşılaşmaya çıkan Andre Onana, 24 maçta kalesini gole kapatmıştı. 

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