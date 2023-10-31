Manchester derbisi sonrası Rashford'dan tartışma yaratan hareket!

Sezona iyi başlamayan Manchester United'da her geçen gün gündem olan bir olay yaşanıyor.



"Kırmızı Şeytanlar"ın derbide City'ye kaybetmeleri eleştiri oklarını takımın üzerinde tutarken, United'ın yıldızı Rashford'dan olay yaratan bir hareket geldi.



GEÇ SAATLERE KADAR PARTİ



The Athletic'te yer alan habere göre; İngiliz oyuncunun, derbi mağlubiyeti sonrası geç saatlere kadar süren bir gece kulübünde partiye katıldığı öğrenildi.



TARAFTARLAR TEPKİLİ



Yıldız oyuncunun bu hareketinin eleştirileri daha çok arttırdığı aktarıldı. Oyuncu bir sonraki gün yapılan antrenmana geç kalmasa da, mağlubiyet sonrası oyuncuların rahat tavırları taraftarları iyice kızdırdı.



Geçtiğimiz hafta Manchester derbisinde City, United'ı 3-0 mağlup etmişti.



