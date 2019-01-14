Manchester City'den sürpriz transfer! Japonya'dan...

Premier League'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, sürpriz bir transfere imza attı.
Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, 21 yaşındaki Japon oyuncu Ko Itakura'nın bonservisini aldı.
Transferi Manchester City'den önce Hollanda temsilcisi Groningen açıkladı. Groningen, Manchester City'nin bonservisini aldığı Ko Itakura'nın 2019/2020 sezonunun sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Genç stoper Japonya'da daha önce Kawasaki Frontale ve Vegalta Sendai formaları giymişti.
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Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, 21 yaşındaki Japon oyuncu Ko Itakura'nın bonservisini aldı.
Transferi Manchester City'den önce Hollanda temsilcisi Groningen açıkladı. Groningen, Manchester City'nin bonservisini aldığı Ko Itakura'nın 2019/2020 sezonunun sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Genç stoper Japonya'da daha önce Kawasaki Frontale ve Vegalta Sendai formaları giymişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın