Manchester City'den sürpriz orta saha hamlesi!

Premier Lig'de Liverpool'un 4 puan gerisinde bulunan, orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.Fernandinho'nun alternatifsizliği ve oyuncunun 33 yaşında olması sebebiyle Pep Guardiola'nın orta sahaya bir transfer istediği belirtildi.İngiliz basınında yer alan habere göre; Pep Guardiola, Schalke'de forma giyen Sebastian Rudy'yi kadrosunda görmek istiyor.Haberde; Manchester City'nin Rudy için teklif hazırlığında olduğu kaydedildi. Schalke ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta forma giydi.