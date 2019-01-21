Manchester City'den sürpriz orta saha hamlesi!

Premier Lig'de Liverpool'un 4 puan gerisinde bulunan Manchester City, orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.
Fernandinho'nun alternatifsizliği ve oyuncunun 33 yaşında olması sebebiyle Pep Guardiola'nın orta sahaya bir transfer istediği belirtildi.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Pep Guardiola, Schalke'de forma giyen Sebastian Rudy'yi kadrosunda görmek istiyor.
Haberde; Manchester City'nin Rudy için teklif hazırlığında olduğu kaydedildi. Schalke ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta forma giydi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Fernandinho'nun alternatifsizliği ve oyuncunun 33 yaşında olması sebebiyle Pep Guardiola'nın orta sahaya bir transfer istediği belirtildi.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Pep Guardiola, Schalke'de forma giyen Sebastian Rudy'yi kadrosunda görmek istiyor.
Haberde; Manchester City'nin Rudy için teklif hazırlığında olduğu kaydedildi. Schalke ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta forma giydi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın