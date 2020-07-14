Manchester City'den sürpriz hamle: Vertonghen!

İngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran Manchester City'de transfer harekatı erken başladı.



İngiliz basınının haberine göre; Teknik direktör Pep Guardiola, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jan Vertonghen'in transferi için olumlu rapor verdi. 33 yaşındaki stoper oyuncusu, defans hattını güçlendirmek isteyen City, oyuncuyla görüşmelere başladı. Transferin bedel ödemeden gerçekleşecek olması da Manchester City'i cezbeden bir etken olarak göze çarpıyor.



Sol bekte de görev yapabilen savunma oyuncusunun adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılıyordu.



Bu sezon 29 resmi maçta forma giyen Vertonghen, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



