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Manchester City'den savunmaya yeni takviye! 80 milyon...

Manchester City'nin Southampton'ın stoperi Virgil van Dijk'i kadrosuna katmaya yakın olduğu kaydedildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manchester City'den savunmaya yeni takviye! 80 milyon...
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27 Aralık 2017 01:50
Barcelona, Liverpool, Chelsea gibi kulüplerinde radarında olan Southampton'ın savunma oyuncusu Virgil van Dijk için Manchester City devreye girdi.

Telegraph'ın haberine göre; Southampton, Manchester City'nin yaptığı 80 milyon euroluk teklifi kabul etti.

Haberde; Liverpool'un sezon başında ısrarla istediği ancak transferini gerçeleştiremediği Hollandalı stoper için Barcelona'nın da ilgilendiği belirtildi.

Vincent Kompany'nin sık sık sakatlık yaşaması ve Guardiola'nın Mangala'yı beğenmemesi sebebiyle Manchester City'nin Van Dijk'i kadroya katmaya hazırlandığı vurgulandı.

Southampton ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoper, bu sezon 14 maçta 1 gol attı.

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