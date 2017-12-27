Manchester City'den savunmaya yeni takviye! 80 milyon...

🗒Manchester City, Virgil Van Dijk için Southampton'a 80 milyon euro önerdi[Telegraph]



📌Pep Guardiola'nın City'deki savunma transferleri;



Mendy €57.5m

Stones €55m

Walker €51m

Danilo €30m pic.twitter.com/CQApdSoBCt



— Sporx (@sporx) 26 Aralık 2017

gibi kulüplerinde radarında olansavunma oyuncusuiçindevreye girdi.Telegraph'ın haberine göre; Southampton, Manchester City'nin yaptığı 80 milyon euroluk teklifi kabul etti.Haberde; Liverpool'un sezon başında ısrarla istediği ancak transferini gerçeleştiremediği Hollandalı stoper için Barcelona'nın da ilgilendiği belirtildi.Vincent Kompany'nin sık sık sakatlık yaşaması ve Guardiola'nın Mangala'yı beğenmemesi sebebiyle Manchester City'nin Van Dijk'i kadroya katmaya hazırlandığı vurgulandı.Southampton ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoper, bu sezon 14 maçta 1 gol attı.