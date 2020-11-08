Manchester City'den genç yıldıza yüzde 300 zam!

Manchester City'nin 20 yaşındaki genç yıldızı Phil Foden, yükselen performansı sonrası sözleşmesinde yeni zam alacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester City'den genç yıldıza yüzde 300 zam!
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08 Kasım 2020 16:36
Bu sezon çıkışını sürdürerek Manchester City taraftarının yüzünü güldüren Phil Foden, sözleşmesinde büyük bir zam alacak.

Pep Guardiola'nın bu sezon daha sık kadrosunda tercih etmeye başladığı oyuncu, hücum yollarındaki katkısıyla kadrodaki yerini sağlamlaştırdı.

YÜZDE 300 ZAM

20 yaşındaki Foden'ın, başarılı performansı sonrası maaşı yükseltilerek ödüllendirilmesi bekleniyor. Haftalık 27 bin avro kazanan genç oyuncunun maaşında yüzde 300'ü aşan bir zam yapılması bekleniyor.

İngiliz futbolunun gelecek vadeden ismi yeni sözleşme şartlarıyla haftalık yaklaşık 83 bin avro kazanacak.

Pep Guardiola'nın gözde isminin, Manchester ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

 



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