Manchester City'den genç yıldıza yüzde 300 zam!

Bu sezon çıkışını sürdürerek Manchester City taraftarının yüzünü güldüren Phil Foden, sözleşmesinde büyük bir zam alacak.



Pep Guardiola'nın bu sezon daha sık kadrosunda tercih etmeye başladığı oyuncu, hücum yollarındaki katkısıyla kadrodaki yerini sağlamlaştırdı.



YÜZDE 300 ZAM



20 yaşındaki Foden'ın, başarılı performansı sonrası maaşı yükseltilerek ödüllendirilmesi bekleniyor. Haftalık 27 bin avro kazanan genç oyuncunun maaşında yüzde 300'ü aşan bir zam yapılması bekleniyor.



İngiliz futbolunun gelecek vadeden ismi yeni sözleşme şartlarıyla haftalık yaklaşık 83 bin avro kazanacak.



Pep Guardiola'nın gözde isminin, Manchester ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.







