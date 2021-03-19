Manchester City'den dijital atılım

Dünyanın en önemli futbol kulüplerinden biri olan Manchester City, futbol kulüplerinin dijital dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için kurulan Socios.com ile anlaşma imzaladı. Manchester City, Chiliz ile ortaklık kurarak kulüp baş harfleri olan $CITY Fan Token'larını önümüzdeki haftalarda taraftarlarıyla buluşturacak. Fan Token sahipleri, kulüp oylamalarında oy hakları, VIP ödüller ve deneyimler, "süper taraftar" özelliği, kulüp ve sponsor promosyonları, oyunlar ve sohbet forumları gibi avantajlara erişebilecekler.

Bugüne kadar Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus ve AS Roma dahil olmak üzere 20 önde gelen spor organizasyonu Socios.com ile ortaklık kurdu. Galatasaray, Paris Saint-Germain, Juventus, AS Roma gibi önemli futbol kulüplerinin Fan Token'ları dünyanın lider kripto borsası Binance de dahil olmak üzere birçok önde gelen kripto borsasında listelendi. Paris Saint Germain (PSG) ve Juventus kulüplerinin adlarının kısaltmalarından oluşan $PSG ve $JUV Taraftar Token'ları geçtiğimiz ay sonunda listelendikten sonra günlük 300 milyon dolarlık hacimlere ulaştı. Fan Token'lar 12 ayda kulüpler ve ortaklara 30 milyon dolar gelir sağladı. Socios.com uygulaması bir yıldan biraz fazla bir süre içinde 450,000'den fazla kişi tarafından indirildi, 14 milyondan fazla Fan Token satıldı ve blok zincirine 700,000'den fazla oy kaydedildi.

City Football Group Global Partnerships Sales Kıdemli Başkan Yardımcısı Stephan Cieplik şöyle açıklıyor: "Dünyanın her yerindeki taraftarlarımıza sevdikleri kulübe daha da yakınlaşmaları için başka bir fırsat sağlayacak olan yeni Manchester City Fan Token'ını piyasaya sürmekten heyecan duyuyoruz. Bu token ile taraftarlar harika yarışmalara ve VIP deneyimlerine erişebilecek ve kulübün karar verme mekanizmalarında söz sahibi olacak. Mevcut her kayıtlı Cityzen, tüm avantajlara ve ödüllere erişebilmeleri için ücretsiz bir Fan Token sahibi almaya hak kazanacaktır. Blockchain teknolojisine olan büyük ilginin ve küresel hayran kitlemizle yaratabileceğimiz ciddi etkileşimin farkındayız. Manchester City FAN Token'ının dijital gücümüze ciddi bir bir katkı sağlayacağından eminiz."