Manchester City'den 4X4'lük galibiyet!

İngiltere Premier Lig'de 37. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Watford'u 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Manchester City'den 4X4'lük galibiyet!
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21 Temmuz 2020 21:58
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, ligde kalma mücadelesindeki Watford'a konuk oldu. Rakibine göre oldukça rahat bir şekilde maça çıkan Manchester City, mücadeleyi de rahat bir şekilde 4-0 kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 31 ve 40. dakikalarda Sterling, 63. dakikada Foden, 66. dakikada Laporte'den geldi. Sterling, 40. dakikada kaçırdığı penaltıyı tamamlayarak golü buldu.

Manchester City, Watford'a konuk olduğu son 13 maçta tam 50 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Sterling ise, Watford'a karşı sahaya çıktığı son 6 maçta 9 gol ve 2 asistlik performansa ulaştı.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Manchester City, 78 puana yükselirken, üst üste 2. yenilgisini alan Watford ise 34 puanda kaldı.

Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester City, ligin son sırasındaki Norwich City ile karşılaşacak. Watford ise kritik mücadelede Arsenal'e konuk olacak.



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