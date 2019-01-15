  •  
    - BİTEN TRANSFERLER - Türkiye'den 42 imza var
  •  
    Beşiktaş ve F.Bahçe'nin "İKİ" transfer kapışması
  •  
    "Clinton N'Jie perşembe İstanbul'a geliyor, imza"
  •  
    Talisca ile fotoğrafının sırrı ortaya çıktı, Dubai...
  •  
    Süper Lig'de 14 ismin FM 2019'daki özellikleri

Manchester City'den 3 golle 3 puan

Manchester City, Premier League'in 22. haftasında Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Manchester City'den 3 golle 3 puan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2019 00:52
Premier League'in 22. haftasında Manchester City, sahasında Wolverhampton'ı konuk etti. Manchester City, 90 dakika sonunda Wolverhampton karşısında rahat bir galibiyet aldı ve sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı.

Ev sahibi Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada ve 39. dakikada penaltıdan Gabriel Jesus, 78. dakikada kendi kalesine Conor Coady kaydetti.

Wolverhampton'da 19. dakikada Willy Boly kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 53'e çıkarmayı başardı. Wolverhampton ise ligde 29 puanda kaldı.

Wolverhampton ligde bir sonraki maçında sahasında Leicester City'i konuk edecek. Manchester City ise bir sonraki maçında deplasmanda Huddersfield ile karşılaşacak.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için