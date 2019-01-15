Premier League'in 22. haftasında, sahasında'ı konuk etti. Manchester City, 90 dakika sonunda Wolverhampton karşısında rahat bir galibiyet aldı ve sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı.Ev sahibi Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada ve 39. dakikada penaltıdan Gabriel Jesus, 78. dakikada kendi kalesine Conor Coady kaydetti.Wolverhampton'da 19. dakikada Willy Boly kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 53'e çıkarmayı başardı. Wolverhampton ise ligde 29 puanda kaldı.Wolverhampton ligde bir sonraki maçında sahasında Leicester City'i konuk edecek. Manchester City ise bir sonraki maçında deplasmanda Huddersfield ile karşılaşacak.