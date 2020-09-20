Manchester City'de yeni kaptan: Fernandinho

İsmi sürpriz bir şekilde Galatasaray'ın gündemine gelen Fernandinho için Manchester City'den açıklama geldi. beIN SPORTS'un haberine göre; Galatasaray, Brezilyalı yıldız için transfer girişimlerine başlamıştı.



Manchester City menajeri Pep Guardiola ise David Silva'nın ayrılığından sonra flaş bir karara imza attıklarını ve Fernandinho'yu takımın kaptanı yaptığını ifade etti.



"YENİ KAPTANIMIZ FERNANDINHO"



35 yaşındaki Fernandiho'nun kendileri için çok özel olduğunu söyleyen Guardiola şöyle konuştu;



"Fernandinho iyi bir kaptan olacak ki ben onunla tanıştığımdan beri hep iyi işler çıkardı. Benim kolunda pazubend olsun ya da olmasın bazı kaptanlarım hep vardır, Fernandinho da kötü anlarda takımı sürüklemeyi bilen bir oyuncu. Soyunma odasında, oyuncularla ve teknik heyetle birlikte Fernandinho'yu kaptan seçmeye karar verdik, bu karardan dolayı ben çok mutluyum."



