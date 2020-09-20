Manchester City'de yeni kaptan: Fernandinho

Pep Guardiola, Manchester City'nin yeni kaptanının Fernandinho olduğunu açıkladı

Haber; Sporx.com dış haberler
Manchester City'de yeni kaptan: Fernandinho
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20 Eylül 2020 16:57
İsmi sürpriz bir şekilde Galatasaray'ın gündemine gelen Fernandinho için Manchester City'den açıklama geldi. beIN SPORTS'un haberine göre; Galatasaray, Brezilyalı yıldız için transfer girişimlerine başlamıştı.

Manchester City menajeri Pep Guardiola ise David Silva'nın ayrılığından sonra flaş bir karara imza attıklarını ve Fernandinho'yu takımın kaptanı yaptığını ifade etti.

"YENİ KAPTANIMIZ FERNANDINHO"

35 yaşındaki Fernandiho'nun kendileri için çok özel olduğunu söyleyen Guardiola şöyle konuştu;

"Fernandinho iyi bir kaptan olacak ki ben onunla tanıştığımdan beri hep iyi işler çıkardı. Benim kolunda pazubend olsun ya da olmasın bazı kaptanlarım hep vardır, Fernandinho da kötü anlarda takımı sürüklemeyi bilen bir oyuncu. Soyunma odasında, oyuncularla ve teknik heyetle birlikte Fernandinho'yu kaptan seçmeye karar verdik, bu karardan dolayı ben çok mutluyum."



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