Manchester City'de üç koronavirüs vakası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Manchester City'de üç koronavirüs vakası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2021 14:38
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaleci Scott Carson, orta saha oyuncusu Cole Palmer ve bir personelin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Her üç isim de protokoller gereği karantinaya alındı.

İngiliz ekibinde daha önce futbolcular Gabriel Jesus, Kyle Walker ve Eric Garcia ile 3 personelde koronavirüs tespit edilmişti.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için