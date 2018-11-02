Sezon başında dizinden sakatlanan ve beklenenden daha erken sahalara dönen'nin Belçikalı yıldızı, bir kez daha sakatlandı.Manchester City'nin Fulham ile oynadığı maçta forma giyen De Bruyne, tekrar dizinden sakatlandı ve maçı terketmek zorunda kaldı.İngiliz ekibi, yıldız futbolcunun sakatlığı nedeniyle 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.