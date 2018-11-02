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Manchester City'de bir kez daha De Bruyne şoku!

Uzun süren sakatlığının ardından tekrar sahalara dönen Kevin De Bruyne, bir kez daha dizinden sakatlandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manchester City'de bir kez daha De Bruyne şoku!
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02 Kasım 2018 17:10
Sezon başında dizinden sakatlanan ve beklenenden daha erken sahalara dönen Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, bir kez daha sakatlandı.

Manchester City'nin Fulham ile oynadığı maçta forma giyen De Bruyne, tekrar dizinden sakatlandı ve maçı terketmek zorunda kaldı.

İngiliz ekibi, yıldız futbolcunun sakatlığı nedeniyle 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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