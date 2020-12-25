Manchester City'de 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Manchester City'de 4 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı. Bu isimlerden ikisi Jesus ve Walker olurken, diğer iki isim açıklanmadı.

Haber; AA
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Manchester City'de 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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25 Aralık 2020 16:48
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de 4 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Gabriel Jesus ve Kyle Walker'ın yanı sıra isimleri paylaşılmayan iki çalışanın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.



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