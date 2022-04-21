İngiltere Premier Lig'de Manchester City, kendi sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi.



İlk yarısı 0-0 sona eren mücadele Manchester City ikinci yarıda bulduğu goller sahadan 3-0 galip ayrıldı.



Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Riyad Mahrez, 65. dakikada Phil Foden ve 82. dakikada Bernardo Silva attı.



PEP'TEN 250. GALİBİYET



Bu sonuçla Manchester City, 77 puana yükseldi. Liverpool ile maç sayısını eşitleyen City, rakibinin bir puan önünde yer alıyor. Brighton ise 40 puanda kaldı.



Manchester City Menajeri Pep Guardiola, bu galibiyetle İngiliz ekibinin başındaki 250. galibiyetini elde etti.



Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Watford ile karşılaşacak. Brighton Southampton'u ağırlayacak.





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