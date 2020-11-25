Manchester Cİty, Yunanistan'da turladı

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Olympiakos'u deplasmanda yenen Manchester City gruptan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester Cİty, Yunanistan'da turladı
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25 Kasım 2020 22:49
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile İngiliz ekibi Manchester City karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Manchester City oldu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 36. dakikada Philip Foden kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 12'ye yükseltti ve gruptan çıkmayı başardı. Olympiakso 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda gelecek hafta Olympiakos, Marsilya'ya konuk olacak. Manchester Cİty de Porto deplasmanına çıkacak.



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