Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile İngiliz ekibi Manchester City karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Manchester City oldu.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 36. dakikada Philip Foden kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 12'ye yükseltti ve gruptan çıkmayı başardı. Olympiakso 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda gelecek hafta Olympiakos, Marsilya'ya konuk olacak. Manchester Cİty de Porto deplasmanına çıkacak.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 36. dakikada Philip Foden kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 12'ye yükseltti ve gruptan çıkmayı başardı. Olympiakso 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda gelecek hafta Olympiakos, Marsilya'ya konuk olacak. Manchester Cİty de Porto deplasmanına çıkacak.