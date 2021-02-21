Manchester City yenilmiyor! Arsenal'i de yıktılar...

İngiltere Premier Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Arsenal, Manchester City'i konuk etti.
Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 2. dakikada Raheem Sterling kaydetti.
Bu sonucun ardından galibiyet serisi 13 maça çıkartan Manchester City, 59 puanla liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Arsenal ise 34 puanla 10. sırada yer aldı.
Manchester City, gelecek hafta West Ham United'ı ağırlayacak. Arsenal ise Leicester deplasmanına gidecek.
Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 2. dakikada Raheem Sterling kaydetti.
Bu sonucun ardından galibiyet serisi 13 maça çıkartan Manchester City, 59 puanla liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Arsenal ise 34 puanla 10. sırada yer aldı.
Manchester City, gelecek hafta West Ham United'ı ağırlayacak. Arsenal ise Leicester deplasmanına gidecek.