Manchester City'ye Ederson'dan kötü haber!

Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Liverpool ile 1-1 berabere kalan Manchester City'ye kötü haber geldi.



Daily Mail'de yer alan habere göre, Manchester City'de, Liverpool ile oynanan maçta sakatlanan kaleci Ederson, sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.



Brezilyalı eldivenin, 31 Mart'ta Arsenal'le karşı oynanacak maçta oynamasının da şu an belirsiz olduğu belirtildi.



Manchester City'de Ederson'un yokluğunda kaleyi Stefan Ortega'nın koruması bekleniyor.





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