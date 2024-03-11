Manchester City'ye Ederson'dan kötü haber!

Manchester City'nin, Liverpool ile oynadığı maçta sakatlanan kaleci Ederson, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'ye Ederson'dan kötü haber!
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11 Mart 2024 20:28
Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Liverpool ile 1-1 berabere kalan Manchester City'ye kötü haber geldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Manchester City'de, Liverpool ile oynanan maçta sakatlanan kaleci Ederson, sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Brezilyalı eldivenin, 31 Mart'ta Arsenal'le karşı oynanacak maçta oynamasının da şu an belirsiz olduğu belirtildi.

Manchester City'de Ederson'un yokluğunda kaleyi Stefan Ortega'nın koruması bekleniyor.

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