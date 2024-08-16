Manchester City'ye Chelsea öncesi iki kötü haber

Manchester City'de Oscar Bobb ve Rodri, Chelsea karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Manchester City'ye Chelsea öncesi iki kötü haber
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16 Ağustos 2024 16:44
Son güncelleme 16 Ağustos 2024 16:53
İngiltere Premier Lig açılış maçında Chelsea, evinde 18 Ağustos Pazar günü 18.30'da Manchester City'i ağırlayacak.

Bu önemli maç öncesi Manchester City'de bazı eksiklikler dikkat çekiyor. Guardiola, Oscar Bobb'un sakatlığı nedeniyle sahalarda 3-4 ay uzak kalacağını açıkladı.

Başarılı teknik adam, "Oscar Bobb, antrenmanda çok sert bir darbe aldı ve bugün ameliyat olacak. Umarım 3-4 ay içinde dönebilir." açıklamasında bulundu.

Guardiola, İspanyol orta saha Rodri için de tam hazır olmadığı gerekçesiyle forma giyemeyeceğini belirtti.

 

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