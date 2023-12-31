Manchester City'ye 17'lik genç! İmza an meselesi

Manchester City, 17 yaşındaki on numara Claudio Echeverri için River Plate ile el sıkıştı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'ye 17'lik genç! İmza an meselesi
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31 Aralık 2023 21:49
Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, geleceğe dönük yatırımlarını sürdürüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz devi, 17 yaşındaki on numara Claudio Echeverri için River Plate ile el sıkıştı.

Aralık 2024'e kadar River Plate'de kalacak olan Arjantinli yetenek ile 6 yıllık anlaşma sağlandı.

1 Ocak 2024 itibariyle City'e katılacak olan Claudio, River Plate ile 6 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

17 yaşındaki yeteneğin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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