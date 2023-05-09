Manchester City ve Liverpool'un Gravenberch yarışı

Premier Lig'de uzun yıllar şampiyonluk yarışı veren Manchester City, bu kez bir transfer için karşı karşıya geldi.



İngiliz basınından The Mirror'un haberine göre; Manchester City, İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşın Liverpool'un da istediği Bayern Münihli Ryan Gravenberch'i gündemine aldı.



Sezon başında Ajax'tan Bayern Münih'e 18 milyon euro karşılığında transfer olan 20 yaşındaki Hollandalı orta saha, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 1 gol 1 asist kaydetti.





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