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Manchester City, Ukrayna'dan zaferle döndü

Manchester City, Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Shakhtar Donetsk'i 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Manchester City, Ukrayna'dan zaferle döndü
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24 Ekim 2018 00:08
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester City deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Manchester City, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Man. City'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada David Silva, 35. dakikada Aymeric Laporte, 70. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Man. City puanını 6'ya çıkarırken, Shakhtar 2 puanda kaldı.

Grubun 4. haftasında Shakhtar Donetks, İngiltere deplasmanında Manchester City ile karşılaşacak.

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