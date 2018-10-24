Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester City deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Manchester City, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Man. City'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada David Silva, 35. dakikada Aymeric Laporte, 70. dakikada Bernardo Silva kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Man. City puanını 6'ya çıkarırken, Shakhtar 2 puanda kaldı.
Grubun 4. haftasında Shakhtar Donetks, İngiltere deplasmanında Manchester City ile karşılaşacak.
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Man. City'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada David Silva, 35. dakikada Aymeric Laporte, 70. dakikada Bernardo Silva kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Man. City puanını 6'ya çıkarırken, Shakhtar 2 puanda kaldı.
Grubun 4. haftasında Shakhtar Donetks, İngiltere deplasmanında Manchester City ile karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın