🔵⚪️Pep Guardiola döneminde Manchester City'nin en golcüleri;



1⃣2⃣0⃣ Sergio Aguero

1⃣0⃣2⃣ Raheem Sterling

7⃣7⃣ Gabriel Jesus

4⃣4⃣ Kevin De Bruyne

3⃣9⃣ Leroy Sane pic.twitter.com/92vC9j13xf



— Sporx (@sporx) February 24, 2021

🔥Manchester City son 19 resmi maçını kazandı



✅Southampton

✅Arsenal

✅Newcastle

✅Chelsea

✅M. United

✅Birmingham

✅Brighton

✅C. Palace

✅Aston Villa

✅Cheltenham

✅West Brom

✅Sheffield United

✅Burnley

✅Liverpool

✅Swansea

✅Tottenham

✅Everton

✅Arsenal

✅M'Gladbach pic.twitter.com/NeT5t1nDpX



— Sporx (@sporx) February 24, 2021

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi Mönchengladbach ile İngiliz ekibi Manchester City karşı karşıya geldi. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'da Puskas Arena'da oynanan karşılaşmada kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Manchester City oldu.15 Aralık'ta Premier Lig'de West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kalan Manchester City, o günden sonra 19. resmi maçını kazanmayı başardı. 2010/11'den (Manchester United) bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda çıktığı ilk dört deplasman maçında gol yemeyen ilk takım Manchester City oldu.Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Bernardo Silva ve 65. dakikada Gabriel Jesus kaydetti. İlk golde asisti yapan Joao Cancelo, ikinci golde topu ceza sahasına ortaladı. Bu kez Bernardo Silva topu kafayla Gabriel Jesus'un önüne indirdi ve ikinci golde asist yapan isim olmayı başardı.Bernardo Silva, Manchester City'de son 3 maçında 2 gol, 2 asist yaparak (Everton maçı 1 gol, 1 asist) takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.Öte yandan Gabriel Jesus, Manchester City'de 77. golünü atarak, Pepe Guardiola döneminde en golcü üçüncü isim olma istatistiğini sürdürdü.Almanya'da 2-0 kazanan Manchester City, 16 Mart'ta Mönchendgladbach'ı İngiltere'de ağırlayacak.