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Manchester City, turu ikinci yarıda geçti!

Manchester City, 4. lig takımı Newport County karşısında ilk yarıyı 0-0 geçti, ikinci yarıda bulduğu 4 golle turladı.

Kaynak: Sporx.com
Manchester City, turu ikinci yarıda geçti!
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16 Şubat 2019 22:39
İngiltere Federasyon Kupası 5. Turu'nda Newport County ile Manchester City karşı karşıya geldi. Newport Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City, 4-1'lik skorla kazandı ve tur atladı.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Manchester City, 51. dakikada Leroy Sane'nin golüyle öne geçti. Phil Foden, 75. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Newport, Amond'un golüyle 88'de farkı 1'e indirerek heyecanlandı.

Phil Foden, 89'da bir kez daha sahneye çıktı ve farkı tekrar ikiye çıkardı. Riyad Mahrez, 90+4'te maçın skorunu tayin etti.

Manchester City, bu sonuçla İngiltere Federasyon Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

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