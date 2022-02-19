Manchester City, transfer için Güney Amerika pazarında!

Ara transfer döneminde Arjantin ekibi River Plate'ten Julian Alvarez'i kadrosuna katan Manchester City, bir kez daha Güney Amerika'ya açılıyor...



İngiliz kulübünün yetkilileri, Atletico Mineiro'da forma giyen 2004 doğumlu iki Brezilyalı futbolcu Savinho ve Yan Phillipe için görüşmelere başladı.



İngiliz basınında yer alan habere göre City, santrfor oyuncusu Savinho transferini 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek bitirdi ve oyuncunun PSV'ye kiralık olarak gitmesi konusunda anlaşmaya vardı.



Öte yandan orta sahada görev yaapn Yan Phillipe'nin transferi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.



Mineiro ile henüz resmi maça çıkmayan Savinho'nun Brezilya U-16 takımıyla 6 maçı bulunuyor. Genç futbolcu, 6 karşılaşmada 4 gole imza attı.





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