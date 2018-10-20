İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, evinde Burnley'yi konuk etti. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi, ev sahibi ekip 5-0'lık skorla kazandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Aguero, 54. dakikada Bernardo Silva, 56. dakikada Fernandinho, 83. dakikada Mahrez ve 90. dakikada Sane'den geldi.
Bu sonucun ardından Manchester City 7 galibiyet ve 2 beraberlikle 23 puanla zirveyi ele geçirdi. Burnley ise 3 maç sonra yenilgiyle tanıştı ve 8 puanda kaldı.
İngiltere Premier lig'in 10. haftasında Manchester City deplasmanda Tottenham ile karşılaşacakken, Burnley ise evinde Chelsea'yi konuk edecek.
CITY 5 MAÇTIR GOL YEMİYOR
Son golünü 1 Eylül'de Newcastle United'dan yiyen Manchester City, bu maç ile birlikte kalesinde gol görmediği maç sayısını 5'e çıkardı. Guardiola'nın öğrencileri, bu sezon ligde sadece 3 gol yedi.
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Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Aguero, 54. dakikada Bernardo Silva, 56. dakikada Fernandinho, 83. dakikada Mahrez ve 90. dakikada Sane'den geldi.
Bu sonucun ardından Manchester City 7 galibiyet ve 2 beraberlikle 23 puanla zirveyi ele geçirdi. Burnley ise 3 maç sonra yenilgiyle tanıştı ve 8 puanda kaldı.
İngiltere Premier lig'in 10. haftasında Manchester City deplasmanda Tottenham ile karşılaşacakken, Burnley ise evinde Chelsea'yi konuk edecek.
CITY 5 MAÇTIR GOL YEMİYOR
Son golünü 1 Eylül'de Newcastle United'dan yiyen Manchester City, bu maç ile birlikte kalesinde gol görmediği maç sayısını 5'e çıkardı. Guardiola'nın öğrencileri, bu sezon ligde sadece 3 gol yedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın