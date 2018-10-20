CITY 5 MAÇTIR GOL YEMİYOR

'in 9. haftasında, evinde'yi konuk etti. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi, ev sahibi ekip 5-0'lık skorla kazandı.Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Aguero, 54. dakikada Bernardo Silva, 56. dakikada Fernandinho, 83. dakikada Mahrez ve 90. dakikada Sane'den geldi.Bu sonucun ardından Manchester City 7 galibiyet ve 2 beraberlikle 23 puanla zirveyi ele geçirdi. Burnley ise 3 maç sonra yenilgiyle tanıştı ve 8 puanda kaldı.İngiltere Premier lig'in 10. haftasında Manchester City deplasmanda Tottenham ile karşılaşacakken, Burnley ise evinde Chelsea'yi konuk edecek.Son golünü 1 Eylül'de Newcastle United'dan yiyen Manchester City, bu maç ile birlikte kalesinde gol görmediği maç sayısını 5'e çıkardı. Guardiola'nın öğrencileri, bu sezon ligde sadece 3 gol yedi.