Manchester City-Shakhtar maçında skandal penaltı kararı!

Viktor

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin Shakhtar Donetsk'i 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada ev sahibi ekibinin kazandığı penaltı atışı tartışmalara sebep oldu.Raheem Sterling'in yerde kaldığı pozisyonla penaltı kazanan Manchester City, 24. dakikada farkı 2'ye çıkardı.Manchester City'nin lehine verilen penaltı kararı, İngiltere'de en çok konuşulan olaylardan biri oldu.Maç sonunda pozisyon hakkında konuşan Sterling, "Penaltı pozisyonunda ne olduğunu bilmiyorum. Bir temas hissetmedim ama düştüm. Hakemden özür dilerim" dedi.Pep Guardiola ise, "Sterling hakeme penaltı olmadığını söyleyebilirdi ancak geçen sene Milner da ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golümüzün nizami olduğunu hakeme söyleyebilirdi." şeklinde konuştu.