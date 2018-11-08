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Manchester City-Shakhtar maçında skandal penaltı kararı!

Manchester City'nin Shakhtar Donetsk'i 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Raheem Sterling tartışılan penaltı pozisyonu için özür dilerken Guardiola'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manchester City-Shakhtar maçında skandal penaltı kararı!
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08 Kasım 2018 01:44
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin Shakhtar Donetsk'i 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada ev sahibi ekibinin kazandığı penaltı atışı tartışmalara sebep oldu.

Raheem Sterling'in yerde kaldığı pozisyonla penaltı kazanan Manchester City, 24. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Viktor Kassai'nin Manchester City'nin lehine verilen penaltı kararı, İngiltere'de en çok konuşulan olaylardan biri oldu.

"HAKEMDEN ÖZÜR DİLERİM"

Maç sonunda pozisyon hakkında konuşan Sterling, "Penaltı pozisyonunda ne olduğunu bilmiyorum. Bir temas hissetmedim ama düştüm. Hakemden özür dilerim" dedi.

"MILNER DA SÖYLEYEBİLİRDİ"

Pep Guardiola ise, "Sterling hakeme penaltı olmadığını söyleyebilirdi ancak geçen sene Milner da ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golümüzün nizami olduğunu hakeme söyleyebilirdi." şeklinde konuştu.







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