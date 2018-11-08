Manchester City-Shakhtar maçında skandal penaltı kararı!

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin Shakhtar Donetsk'i 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada ev sahibi ekibinin kazandığı penaltı atışı tartışmalara sebep oldu.
Raheem Sterling'in yerde kaldığı pozisyonla penaltı kazanan Manchester City, 24. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Viktor Kassai'nin Manchester City'nin lehine verilen penaltı kararı, İngiltere'de en çok konuşulan olaylardan biri oldu.
"HAKEMDEN ÖZÜR DİLERİM"
Maç sonunda pozisyon hakkında konuşan Sterling, "Penaltı pozisyonunda ne olduğunu bilmiyorum. Bir temas hissetmedim ama düştüm. Hakemden özür dilerim" dedi.
"MILNER DA SÖYLEYEBİLİRDİ"
Pep Guardiola ise, "Sterling hakeme penaltı olmadığını söyleyebilirdi ancak geçen sene Milner da ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golümüzün nizami olduğunu hakeme söyleyebilirdi." şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Raheem Sterling'in yerde kaldığı pozisyonla penaltı kazanan Manchester City, 24. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Viktor Kassai'nin Manchester City'nin lehine verilen penaltı kararı, İngiltere'de en çok konuşulan olaylardan biri oldu.
"HAKEMDEN ÖZÜR DİLERİM"
Maç sonunda pozisyon hakkında konuşan Sterling, "Penaltı pozisyonunda ne olduğunu bilmiyorum. Bir temas hissetmedim ama düştüm. Hakemden özür dilerim" dedi.
"MILNER DA SÖYLEYEBİLİRDİ"
Pep Guardiola ise, "Sterling hakeme penaltı olmadığını söyleyebilirdi ancak geçen sene Milner da ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golümüzün nizami olduğunu hakeme söyleyebilirdi." şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın