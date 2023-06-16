Manchester City, sezonun ilk transferini tamamlamak üzere!

Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve FA Kupasını alarak rüya gibi bir sezon geçiren Manchester City, yeni sezonun ilk transferini yapıyor. Chelsea'de forma giyen Mateo Kovacic için anlaşmaya varıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester City, sezonun ilk transferini tamamlamak üzere!
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16 Haziran 2023 14:43
Son güncelleme 16 Haziran 2023 14:44
Manchester City ile 2022-23 sezonuna damga vuran Pep Guardiola; İngiltere Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere
ulaşarak 'üçleme'yi tamamlamıştı.

Yeni sezona da iddialı girmek isteyen Pep Guardiola, transfer için kolları sıvadı.

ESPN'in haberine göre Manchester City, Mateo Kovacic transferinde sona geldi. Haber detayında transferin yaklaşık 40 milyon Euro karşılığında gerçekleşeceği kaydedildi.

2018'den bu yana Chelsea'de forma giyen Hırvat orta saha 221 maçta görev alırken 6 gol 15 asist kaydetti.

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