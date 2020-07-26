Manchester City, sezonu De Bruyne'nin şovuyla kapattı!

İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında Manchester City, De Bruyne'nin 2 gol - 1 asist yaptığı maçta Norwich City'i 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Manchester City, sezonu De Bruyne'nin şovuyla kapattı!
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26 Temmuz 2020 19:52
İngiltere Premier Lig'de 38. hafta karşılaşmasında Manchester City, Norwich'i konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gabriel Jesus, 45+1. ve 90+1. dakikalarda Kevin De Bruyne, 79. dakikada Raheem Sterling ve 84. dakikada Riyad Mahrez kaydetti. Belçikalı yıldız De Bruyne, Sterling'in golünde asisti yapan isim oldu.

Norwich City'nin 8. dakikada Onel Hernandez ile bulduğu gol, VAR sisteminin ofsayt uyarısıyla iptal edildi.

Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Manchester City, 81 puana yükseldi ve sezonu 2. sırada tamamladı. Üst üste 10. maçını da kaybeden ve küme düşmesi daha önce kesinleşen Norwich ise sezonu 21. puanla 20. sırada tamamladı.

DE BRUYNE REKOR KIRDI!

Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne yaptığı 21 asistle, Premier Lig'de bir sezonda en çok asist yapan oyuncu oldu. Rekor, daha önce 20 asistle Thierry Henry'deydi.



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