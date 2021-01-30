Manchester City seriyi 8 maça çıkardı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Manchester City, Sheffield United'ı ağırladığı maçı tek golle kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Manchester City seriyi 8 maça çıkardı
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30 Ocak 2021 20:30
Manchester City, İngiltere Premier Lig'deki 21. hafta mücadelesinde Sheffield United'ı 1-0 yendi.

Hafta içi oynanan karşılaşmalar sonrası puan tablosunun zirvesine yerleşen Manchester City, son sıradaki Sheffield United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, önceki maçında Manchester United'ı liderlikten eden Sheffield United'ı Gabriel Jesus'un 9. dakikadaki golüyle mağlup etti.

Manchester City, bu sonuçla galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Bir maç eksiği bulunan City puanını 44'e yükseltirken, Sheffield United 8 puanda kaldı.



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