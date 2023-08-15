Manchester City, Rico Lewis'in sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, 18 yaşındaki İngiliz oyuncu Rico Lewis'in sözleşmesini 2028'e kadar uzattı..

Haber; AA, Fotoğraf; mancity.com
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Manchester City, Rico Lewis'in sözleşmesini uzattı
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15 Ağustos 2023 16:05
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 18 yaşındaki İngiliz defans oyuncusu Rico Lewis'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Rico Lewis, Manchester City ile 2028 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

İngiliz defans oyuncusu, City'nin akademisine 8 yaşında katıldıktan sonra yaş gruplarında ilerleyerek takımın teknik direktörü Pep Guardiola'nın A takımı kadrosuna dahil edilmişti.

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