Manchester City rekorları kırıyor!

Manchester City, Jack Grealish'in transferi konusunda Aston Villa ile anlaşma sağladı.



The Telegraph'ta yer alan habere göre; Manchester City, Grealish'in transferi için 100 milyon pound (117.5 milyon euro) bonservis bedeli ödeyecek. Gareth Bale'in 85 milyon pounda Real Madrid'e transferini geçecek olan Grealish için bir Britanyalı oyuncuya ödenen en yüksek bonservis bedeli verilecek.



Manchester City, bu transfer için kulüp rekoru kırmasının yanısıra Manchester United'ın Paul Pogba'ya ödediği 105 milyon euro'yu da geçerek İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferi olacak.



48 saat içerisinde resmiyete kavuşması beklenen transferle birlikte Grealish, 5 yıllık sözleşme imzalayacak.



Aston Villa altyapısından yetişen 25 yaşındaki Jack Grealish, kariyerinde 96 Premier Lig maçına çıktı ve 15 gol atıp 19 asist yaptı.



