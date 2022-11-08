Manchester City, Pep'in alternatiflerini hazırladı

Manchester City, yeni yıla girmeden önce Pep Guardiola ile yeni bir sözleşme imzalamayı umuyor.



Kulübü 2016'da devralan ve 4 Premier Lig şampiyonluğu kazanan Pep Guardiola'nın sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. Kulüp ile uzatma için birkaç aydır görüşen İspanyol teknik adam, henüz yeni sözleşmeye imza atmadı. Ancak, son yapılan görüşmelerin ardından iki taraf da sözleşme imzalamaya çok yakın.



Guardiola'nın 2013'te 1 senesini geçirdiği New York'ta yeniden bir izni çok istediği ancak Manchester City'nin projesi ve sunduğu imkanların da bırakılmasının çok güç olduğu kaydedildi.



GUARDIOLA'NIN ALTERNATİFLERİ



Manchester City'nin Pep Guardiola ile anlaşamaması durumunda ise 'B Planı' olarak Mikel Arteta'yı tuttuğu ve 3 yılı City'de Guardiola'nın asistanı olarak kulüpte çalıştığı için ilk alternatif olduğu belirtildi.



Arsenal'de başarılı bir süreç geçiren Arteta'nın olmaması durumunda ise Bayern Münih'ten Julian Nagelsmann ve River Plate'ten ayrılacak olan Marcelo Gallardo'nun radarda tutulduğu ifade edildi.





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