Manchester City, orta sahasına kavuşuyor: Nico Gonzalez

Manchester City, Porto'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha Nico Gonzalez için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City, orta sahasına kavuşuyor: Nico Gonzalez
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03 Şubat 2025 17:29
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Manchester City, muradına eriyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, Porto'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha Nico Gonzalez için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.
Habere göre; Manchester City, Nico Gonzalez için Porto'ya 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ancak oyuncunun bonservisinden yüzde 40 pay hakkı olan Barcelona, bu transferden 24 milyon euro kazanacak.

Nico Gonzalez, bu sezon Porto formasıyla çıktığı 29 maçta 7 gol 6 asistlik performans sergiledi.
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