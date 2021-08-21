CITY'DEN NORWICH'E 4 MAÇTA 19 GOL

⚽️7' Krul (KK)

⚽️22' Grealish

⚽️64' Laporte

⚽️71' Sterling

⚽️84' Mahrez



📈Manchester City, Norwich City'i Etihad'da 5-0 mağlup etti.



☔️Norwich'i konuk ettiği son 4 Premier Lig maçını kazanan Manchester City, bu maçlarda toplam 19 gol attı. pic.twitter.com/AAwLsMI74J



— Sporx (@sporx) August 21, 2021

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City ile Norwich City karşı karşıya geldi. Etihad Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 5-0'lık skorla kazandı.Manchester City, 7. dakikada Norwich kalecisi Tim Krul'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. 16. dakikada Ferran Torres'in attığı gol, VAR uyarısı sonrası faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.Bu yaz 117 milyon euro'ya Aston Villa'dan Manchester City'e transfer olan Jack Grealish, 22. dakikada takımının 2. golünü attı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.Manchester City adına farkı getiren golleri 64. dakikada Aymeric Laporte, 71. dakikada Raheem Sterling ve 84. dakikada Riyad Mahrez attı.Norwich'i konuk ettiği son 4 Premier Lig maçını kazanan Manchester City, bu maçlarda toplam 19 gol attı. Norwich ise Premier Lig'de çıktığı son 12 maçın tamamından puansız ayrılırken, bunların 11'inde gol sevinci dahi yaşayamadı.İlk hafta Tottenham'a deplasmanda 1-0 kaybeden son şampiyon Manchester City, bu sonuçla puanını 3'e yükseltti. Norwich ise Liverpool'un ardından City'e de kaybederek puanla tanışamadı.Manchester City, gelecek hafta sahasında Arsenal'i ağırlayacak. Norwich ise Bournemouth'u konuk edecek.