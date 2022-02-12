Manchester City'nin son 20 maçı🔵👊



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— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) February 12, 2022

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, deplasmanda Norwich City'yi 4-0 yendi.Premier Lig'in 25. haftasında Norwich City ile Manchester City, Carrow Road'da karşılaştı.Konuk takım, 31, 70 ve 90. dakikalarda Raheem Sterling, 48. dakikada Phil Foden'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı.Norwich City'de milli futbolcu Ozan Kabak maç kadrosunda yer almadı.Bu sonuçla Manchester City, 63 puana çıktı. Düşme hattındaki Norwich City, 17 puanda kaldı.Günün diğer maçlarında Manchester United ile Southampton 1-1, Brentford ile Crystal Palace 0-0 berabere kaldı. Everton, Leeds United'ı 3-0, Brighton da Watford'u 2-0 mağlup etti.