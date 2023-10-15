Manchester City'nin hedefi Dani Olmo

Manchester City, Leipzig forması giyen Dani Olmo için Leipzig'e teklif sunmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'nin hedefi Dani Olmo
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15 Ekim 2023 14:45
Premier Lig ekibi Manchester City, gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. 

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester City, Dani Olmo'yu kadrosuna katmak adına kulübü Leipzig'e büyük bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sezon başında Leipzig'ten Gvardiol'ü kadrosuna katan Manchester City'nin, Barcelona'nın da uzun süredir takip ettiği Olmo için kısa süre içinde teklif sunacağı belirtilirken, Alman ekibiyle iyi ilişkiler kurmasından dolayı bu transferde avantajlı olduğu ifade edildi. 

Ayrıca İngiliz devinin, bu transferi yaz ayı transfer döneminde bitirmek istediği aktarıldı.

PREMIER LİG'E SATIYOR 

Geçtiğimiz sezon Premier Lig takımlarına Nkunku, Gvardiol ve Szoboszlai gibi isimleri gönderen Leipzig, Olmo'yu da Manchester City'e satması durumunda bir yıl içinde dördüncü oyuncusunu İngiltere'ye yollamış olacak. 

SEZON PERFORMANSI 

Leipzig formasını bu sezon 4 kez giyen 25 yaşındaki on numara Olmo, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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