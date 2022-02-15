Manchester City'nin 17'lik transfer hedefi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, 17 yaşındaki Savio Moreira'yı gözüne kestirdi.



İngiliz ekibinin, Atletico Mineiro'da forma giyen Moreira için 6.5 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu, transferde de önemli bir mesafe katettiği belirtildi.



Manchester City'nin transferi gerçekleştirmesi durumunda genç futbolcuyu kiralayabileceği, bu ekibin de PSV Eindhoven olacağı ifade edildi.



Öte yandan 17 yaşındaki futbolcu ile Arsenal ve Salzburg'un da ilgilendiği kaydedildi.





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