Manchester City'nin 17'lik transfer hedefi

Manchester City'nin Atletico Mineiro'da forma giyen 17 yaşındaki Savio Moreira ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Manchester City'nin 17'lik transfer hedefi
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15 Şubat 2022 16:50
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, 17 yaşındaki Savio Moreira'yı gözüne kestirdi.

İngiliz ekibinin, Atletico Mineiro'da forma giyen Moreira için 6.5 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu, transferde de önemli bir mesafe katettiği belirtildi.

Manchester City'nin transferi gerçekleştirmesi durumunda genç futbolcuyu kiralayabileceği, bu ekibin de PSV Eindhoven olacağı ifade edildi.

Öte yandan 17 yaşındaki futbolcu ile Arsenal ve Salzburg'un da ilgilendiği kaydedildi.

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