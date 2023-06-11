Manchester City'nin 11 yıllık rüyası İstanbul'da gerçeğe dönüştü

İngiltere Premier Lig'de son 6 sezonda 5 kez şampiyon olmasına rağmen Avrupa arenasında hedeflediği başarılara bir türlü ulaşamayan Manchester City, İtalyan ekibi Inter karşısında bu şanssızlığını kırdı.



Kulübün el değiştirmesinden ve yapılan milyarlarca sterlinlik yatırımların ardından en büyük hedef olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 yıldır kupa mücadelesi veren Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında Inter'i 1-0 yenerek bu özlemini sonlandırdı.



İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki City, iki yıl önce "Devler Ligi"nde finale yükselmiş ancak Chelsea'ye 1-0 yenilerek sahadan kupasız ayrılmıştı.



2016 ve 2022 yıllarında yarı final oynayan Manchester ekibi, üçer kez çeyrek final ve son 16 turunda, iki kez grup aşamasında elendi.



1969-1970 sezonunda da UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götüren İngiliz temsilcisi, Avrupa'da 53 yıllık kupa özlemine son verdi.



Inter 3. kez finalde kaybetti



İtalyan temsilcisi Inter, tarihinde üçüncü kez "Devler Ligi" finalinden kupasız ayrıldı.



1964, 1965, 2010 yıllarında kupayı müzesine götüren mavi-siyahlılar, 1967 ve 1972 yıllarının ardından 2023'te de finalde kaybetti.





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