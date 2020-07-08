Manchester City, Newcastle'ı yerle bir etti: 5-0!

İngiltere Premier Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Manchester City, konuk ettiği Newcastle United'ı konuk etti.



Etihad Stadyumu'nda oynana karşılaşma, City'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Gabriel Jesus, 21. dakikada Riyad Mahrez, 58. dakikada Federico Fernandez (kendi kalesine), 65. dakikada David Silva ve 90+1. dakikada Raheem Sterling kaydetti.



Son 5 maçta 3. galibiyetini alan City, 69 puanla 2. sıradaki yerinde devam etti. Üst üste 2. maçında da kazanamayan Newcastle ise 43 puanla 13. sırada yer aldı.



Manchester City, gelecek hafta Brighton'a konuk olacak. Newcastle United ise Watford deplasmanına gidecek.



