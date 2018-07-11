Manchester City, Mahrez'i transferi etti

Premier League şampiyonu Manchester City, uzun süredir peşinde olduğu transferi sonlandırmayı başardı., Leicester City'den yıldız oyuncu'in transfer edildiğini açıkladı.Manchester City, Mahrez ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncunun City'de 26 numaralı formayı giyeceği açıklandı.Mahrez sözleşmenin ardından kısa bir açıklama yaparken, ''Manchester City'e transfer olduğum için çok mutluyum. Önümüzdeki yıllarda burada çok başarılı olmayı hedefliyorum'' ifadelerini kullandı.İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City, Mahrez için Leicester City'ye 60 milyon sterlin (68 milyon euro) bonservis bedeli ödeyecek.Athletic Bilbao'dan geçen sezon ara transfer döneminde 57 milyon sterlin (65,5 milyon euro) karşılığında alınan defans oyuncusu Aymeric Laporte'yi geride bırakan Mahrez, Manchester City'nin bonservisine en çok ödeme yaptığı oyuncu oldu.Leicester City'nin 2014'te Fransa temsilcisi Le Havre'den yalnızca 500 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Mahrez, İngiltere temsilcisinde 179 karşılaşmada 48 gol ve 38 asistlik performans sergiledi.