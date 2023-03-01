Manchester City kupada rahat turladı

FA Cup 5. Turu'nda Manchester City, deplasmanda Championship ekibi Bristol City'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester City kupada rahat turladı
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01 Mart 2023 01:05
İngiltere FA Cup 5. Turu'nda Manchester City, deplasmanda Championship ekibi Bristol City'e konuk oldu.

Ashton Gate'te oynanan maçı Manchester City 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 7 ve 74. dakikalarda Phil Foden ile 81. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.

Çeyrek finale yükselen Manchester City'nin rakibi 1 Mart'ta oynanacak 5. Tur maçlarının tamamlanmasının ardından belli olacak.

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