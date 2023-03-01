Manchester City kupada rahat turladı

İngiltere FA Cup 5. Turu'nda Manchester City, deplasmanda Championship ekibi Bristol City'e konuk oldu.
Ashton Gate'te oynanan maçı Manchester City 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 7 ve 74. dakikalarda Phil Foden ile 81. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.
Çeyrek finale yükselen Manchester City'nin rakibi 1 Mart'ta oynanacak 5. Tur maçlarının tamamlanmasının ardından belli olacak.
Ashton Gate'te oynanan maçı Manchester City 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 7 ve 74. dakikalarda Phil Foden ile 81. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.
Çeyrek finale yükselen Manchester City'nin rakibi 1 Mart'ta oynanacak 5. Tur maçlarının tamamlanmasının ardından belli olacak.
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