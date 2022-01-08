Manchester City kupada farklı turladı

FA Cup mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Swindon Town'u 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester City kupada farklı turladı
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08 Ocak 2022 00:57
İngiltere FA Cup 3. Turu'nda Manchester City, deplasmanda 2. Lig ekibi Swindon Town'a konuk oldu.

The County Ground'da oynanan maçı Manchester City 4-1 kazanarak galibiyete uzandı.

Karşılaşmada Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada Gabriel Jesus, 59. dakikada İlkay Gündoğan ve 82. dakikada Palmer kaydetti. Swindon Town'un tek golünü McKirdy kaydederken Manchester City, 62'de Gabriel Jesus'un ayağından bir penaltıda yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Manchester City adını bir üst tura yazdırdı. City'nin rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.


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