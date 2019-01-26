, İngiltere Federasyon Kupası () 4. turundaile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazanan Guardiola'nın öğrencileri, üst tura adını yazdırdı.Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Jesus, 53. dakikada Bernardo Silva, 61. dakikada de Bruyne, 73. dakikada kendi kalesine Long ve 85. dakikada penaltıdan Agüero ile geldi. Manchester City, 3 Ocak'ta Liverpool'dan yediği golün ardından yemeden 28 gol attı. (6 maç)Ev sahibi ekipte Türk asıllı Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika süre aldı. Manchester City, Premier Lig'de 29 Ocak Salı günü Newcastle United'a konuk olacak.