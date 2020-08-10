Manchester City, Koulibaly teklifini yaptı

İngiliz devi Manchester City, ilk savunma transferini Nathan Ake'yi kadrosuna katarak yaptı. Gök Maviler, şimdi de Napoli'nin yıldız stoperi Kalidou Koulibaly için harekete geçti.City, 29 yaşındaki savunmacı içinteklif yaptı. Önerilen maaş teklifinin ise, Koulibaly'nin Napoli'deki maaşından çok farklı olmadığı belirtildi.Napoli Başkanı De Laurentiis, bu rakamı çok düşük buluyor. Napoli'nin bu teklife olumsuz yanıt vermesi bekleniyor.Diğer yandan bir diğer Premier Lig ekibi Everton da Allan için Napoli'nin cevabını bekliyor. Carlo Ancelotti, 29 yaşındaki orta sahayı takımında görmek istiyor.