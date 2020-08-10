Manchester City, Koulibaly teklifini yaptı

İngiliz devi Manchester City, Napoli'nin defans oyuncusu Koulibaly için transfer teklifini İtalyanlara iletti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Manchester City, Koulibaly teklifini yaptı
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10 Ağustos 2020 21:25
İngiliz devi Manchester City, ilk savunma transferini Nathan Ake'yi kadrosuna katarak yaptı. Gök Maviler, şimdi de Napoli'nin yıldız stoperi Kalidou Koulibaly için harekete geçti.

Napoli gazetesi Il Mattino'nun haberine göre; City, 29 yaşındaki savunmacı için 55 milyon avroluk teklif yaptı. Önerilen maaş teklifinin ise, Koulibaly'nin Napoli'deki maaşından çok farklı olmadığı belirtildi.

Napoli Başkanı De Laurentiis, bu rakamı çok düşük buluyor. Napoli'nin bu teklife olumsuz yanıt vermesi bekleniyor. 

EVERTON ALLAN'I İSTİYOR

Diğer yandan bir diğer Premier Lig ekibi Everton da Allan için Napoli'nin cevabını bekliyor. Carlo Ancelotti, 29 yaşındaki orta sahayı takımında görmek istiyor.




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