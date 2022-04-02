Manchester City kazandı; İlkay, Mesut'u geçti

Premier Lig'de Manchester City, Burnley'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada ikinci golü atan İlkay Gündoğan ise ligde Mesut Özil'i geride bıraktı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Manchester City kazandı; İlkay, Mesut'u geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2022 19:42
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda Burnley'yi 2-0 mağlup eden Manchester City, liderliğini sürdürdü.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kevin de Bruyne ve 25. dakikada İlkay Gündoğan attı.

31 yaşındaki İlkay, 34 golle Premier Lig tarihinin en skorer Alman futbolcusu oldu. Önceki rekor 33 golle Mesut Özil'e aitti.

Lider Manchester City, bu galibiyetle puanını 73'e çıkardı. Düşme hattındaki Burnley ise 21 puanda kaldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.